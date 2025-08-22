2025年8月1日（金）から10月31日（金）まで、『新千歳空港』にて、空港を巡る本格謎解きイベント『スカイトレジャー ～天空の遺跡と精霊の試練～』が開催中です。 画像：IKUSA 『スカイトレジャー ～天空の遺跡と精霊の試練～』は、空港を実際に探索しながら進行する体験型謎解きイベント。 画像：IKUSA 参加者は“トレジャーハンター”として空港に眠る“空の遺跡”をめぐり