大相撲の十両・生田目（二子山）が２２日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。生田目は「左膝前十字靱帯（じんたい）損傷、左膝内側半月板損傷」で６月に左膝の手術を受け、名古屋場所を全休。１か月ほどの入院生活を経て退院し、現在の膝の状態については「リハビリが始ったばかりで、まだ歩けるようになったぐらい」と明かした。名古屋場所期間中には診断書の記載が『右膝』から『左膝』に訂正される