ボートレース多摩川の男女混合戦、「多摩川のおんなカップ」は予選3日間を終え、準優勝戦に進む18人が決定した。準優勝戦での注目は10R2号艇で登場する天野友和（47＝愛知）だ。予選ラストは6号艇1走だった天野。大外から最後に1マークを差す形となりバックは4番手。そこから最内ラインを猛加速して1周2マークを先取り。馬袋義則にはさばかれたが、2着を確保した。予選トップ通過に成功した馬袋が「足は天野選手の方がいい」と