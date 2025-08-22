新型「ルークス」をＰＲするＣＭキャラクターの仲里依紗さん（右）ら＝２２日、都内日産自動車は２２日、新型の軽自動車「ルークス」を今秋ごろに発売すると発表した。国内市場への新型車投入は約３年ぶり。車の周辺状況を３Ｄ映像化して確認できる機能など、最新の安全機能を導入した。業績不振が続く中、主要車種の刷新で経営再建に向けて弾みを付けたい考えだ。ルークスは車高が高く、車内空間が広い「スーパーハイトワゴン