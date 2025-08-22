Kis―My―Ft2の宮田俊哉（36）が22日、都内でアニメ映画「おでかけ子ザメとかいのおともだち」の初日舞台あいさつに出席した。子ザメちゃんが“とかい”で大冒険する姿を描く。作品を見て「都会にお出かけするってところで、都会に住んでると忘れがちな都会の良さも感じられて優しい作品だなと思いました」と魅力を話した。宮田が声優を務めたサラリーマンのお兄さんは、子ザメちゃんが“とかい”で最初に出会う人物。「俺