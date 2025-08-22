宮城・仙台市の高速道路で目撃されたのは、こちらを照らすヘッドライト。だんだんと大きくなる光の主は逆走車です。目撃者：遠目から見ても対向車のヘッドライトの見え方が全然違う。来た！と思って身構えていた。実は逆走車に遭遇する3分ほど前、高速道路の電光掲示板には「逆走車有速度落とせ」と逆走車を知らせる表示が。警戒しながら走っていたといいますが…。目撃者：こっちの車線に来ないでよとしか祈れない。NEXCO東日本に