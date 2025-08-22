栃木県立高教諭の男が学校内での盗撮容疑で逮捕された事件で、勤務先と前任校で計30台を超える小型カメラが見つかり、多くは女子トイレや更衣室の蛍光灯付近に取り付けられていたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。男は設置を示唆しているという。