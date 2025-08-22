警察官を名乗って金銭をだまし取る詐欺事件の被害が去年から急増しています。しかも、この詐欺に比較的若い世代がだまされているというのです。「ニセ警察官」詐欺の手口と対策を掘り下げます。【写真で見る】ビデオ通話に映る「ニセ警察官」の制服どこが変か見分けられる?画面越しだと動揺し気づけない? コスプレ「ニセ警察官」日比麻音子キャスター:特殊詐欺の都内の被害額は過去最悪を更新しています。警視庁によると、