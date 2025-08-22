神戸市のマンションで24歳の女性が刃物で刺され殺害された事件で、逮捕された30代の男が東京・奥多摩駅近くで身柄を確保されたことがわかりました。【映像】事件現場となったマンションの様子20日午後7時20分頃、神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さん（24）が何者かに胸のあたりを刺され死亡しました。司法解剖の結果、死因は肺の血管が傷ついたことによる失血死でした。その後の捜査関係者への取材で、奥多摩駅