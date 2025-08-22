観光客が殺到する人気撮影スポット。近隣の病院では無断でトイレに侵入される被害が相次いでいました。病院に侵入した男性：本当にトイレに行きたくて。トイレがないからね！迷惑行為が深刻化していたのは神奈川・鎌倉市にある人気アニメ「SLAM DUNK」の聖地です。踏切周辺の寺では観光客が敷地内に侵入し、好き放題に撮影する実態が番組の取材で明らかになったばかりです。追跡取材を進めると新たな迷惑行為が。踏切から約200メー