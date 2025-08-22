ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの八木勇征（２８）と俳優の福本莉子（２４）が２２日、都内でＷ主演映画「隣のステラ」の初日舞台あいさつに登壇した。今作は同名漫画の映画化で、超王道ラブストーリー。映画のタイトルにちなみ「隣に置きたいアイテム」が話題になると、八木は「ロケで氷のうをゲットした」と切り出した。「保冷期間も長いやつで、この夏乗り切るのはこれだと、ちょっと前にグループの仕事で地方に持っていったら、その