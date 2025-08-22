X JAPANのYOSHIKIさんが、「YOSHIKI サウジアラビア公演 発表記者会見」を行いました。 【写真を見る】【 YOSHIKI 】「親指と人差し指は痺れっぱなし」も「リハビリは順調」「痛みは無視」笑顔で語るこの会見でYOSHIKIさんは、日本人として初めてサウジアラビア・ユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で特別コンサートを開催することを発表。特別コンサートは、YOSHIKIさんの誕生日でもある11月20日に、「Ancient Kingdoms Fe