カントリー歌手のモーガン・ウォーレンは、2026年2月1日に開催予定の「第68回グラミー賞」に楽曲を応募しないと報じられている。最新アルバム「I'm The Problem」が全米アルバムチャートで11週連続首位を記録するなど、商業的成功を収めているにもかかわらず、グラミー賞では、モーガンの楽曲はどの部門にもエントリーされていないことがビルボードにより明らかになった