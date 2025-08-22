セルビア代表MFネマニャ・マティッチが、セリエA復帰を果たすようだ。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が、お馴染みの「HERE WE GO!」でサッスオーロ加入を報じた。同氏によれば単年契約となるが、さらに1シーズン延長できるオプションが含まれているという。リヨン退団後、常にマティッチはセリエA移籍を念頭に置いていたという。チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドでもプレイし、プレミアリー