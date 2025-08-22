「日本ハム−ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）三回終了時のファイターズガールによるきつねダンスに、お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀、渡辺隆らが加わった。長谷川は札幌市出身で、２人はＨＴＢ北海道テレビ放送の「錦鯉が行く！のりのり散歩」に出演中。長谷川はスキンヘッドにきつねの耳をつけ、半袖短パンスーツ姿、渡辺はいつものネクタイ姿で懸命に踊った。ＳＮＳ上では「錦鯉のきつねダンスかわいいｗ