タレントのローラさん（35）が2025年8月18日、自身のインスタグラムを更新。畳に寝転んだショットを披露した。頬に手を添えポーズローラさんは「The closer I get to nature, the closer I get to myself」とし、畳に寝転んだシチュエーションでのショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いチューブトップと黒いミニ丈のボトムスを着用。畳に寝転び、頬に手を添えるポーズをとり、美しい素肌を披露していた。5