朝活や生産性の高い生活が注目されるなかで、夜にぼんやり考えてしまう時間を、あえて肯定したい。深夜の画面越しに流れる感情、うまく言語化できない違和感、他人の正しさに対する自分のズレ――。そんな、整理のつかない問いや思考を、哲学という枠組みを借りながら、言葉にしてみる。「わからないまま考えること」や「問いを持ったまま明日を迎えること」も、この社会に必要な知見のひとつかもしれません。連載「逆朝活の哲学」