甲子園で16年ぶりにベスト4まで勝ち進んだ県立岐阜商業の選手たちが、きょう午後、母校に凱旋。学校関係者や家族らが出迎えました。 【写真を見る】甲子園ベスト4の県岐商 母校に凱旋 親子3代野球部 4番の坂口路歩選手「早く家族に会いたい！」 （県岐商・キャプテン 河崎広貴選手）「このたびはたくさんの応援、ありがとうございました。甲子園という大きな舞台で5回もプレーできたのも、みなさんのおかげです」 大会で