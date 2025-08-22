河村隆一のものまねタレントたむたむ（40）が22日、インスタグラムを更新。放映中のマクドナルドのCMについて思いをつづった。LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が、代表曲「ROSIER」の替え歌を披露するマクドナルドのCMで歌唱を担当したたむたむは「LUNA SEA×マクドナルドものすごい事になってますね！！」と書き出し、「何年かぶりに連絡くれる人もたくさんいました皆さん喜んでくれて、祝福してくれて