全国的に高級SUVの盗難が相次ぐ中、県内でも高級車ランドクルーザーが盗まれる被害がありました。住宅に設置された複数の防犯カメラが犯行の一部始終をとらえていました。真夜中の住宅地に現れた覆面姿の怪しげな2人組。今月6日、県内の住宅で撮影された防犯カメラの映像です。ライトを手に周囲の様子をうかがいながら、助手席側にまわり何か作業をする様子も見られました。そして1人が運転席のドアを開け、素早く乗り