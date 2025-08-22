巨人・岡本和真内野手（２９）が２２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で３回に一軍復帰後初となる先制ソロを放った。「Ｇの主砲」が帰ってきた！この日「４番・三塁」で先発出場した岡本は、両軍無得点で迎えた３回二死走者なしから相手先発ジャクソンの２投目、１３０キロの高めスライダーを捉え、左中間スタンドに先制ソロを叩き込んだ。この一発は一軍復帰後初のアーチとなり、場内は大歓声に包まれた。背番号２５はゆっくり