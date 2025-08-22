東京都は、海外に渡航歴がある20代男性が麻しん（はしか）を発症したことを明らかにした。男性は、8月9日のタイ・エアアジアXのバンコク/ドンムアン発東京/成田行きXJ606便を利用していた。利用者に対しては体調に注意し、発熱や発疹、咳、鼻水などの麻疹の疑いがある症状が現れた場合には、医療機関に事前に連絡の上で受診するよう求めている。感染した場合、約10日から12日後に症状が現れるとされている。