Ado¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ado¤Î¥¤¥áー¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ORIHARA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛAdo¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤ÎORIHARA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë º£ºî¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¤Î½éÆü¡Ê2024Ç¯10·î12Æü¡Ë¤ÎÌÏÍÍ