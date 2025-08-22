アストン・ヴィラは22日、日テレ・東京ヴェルディベレーザからなでしこジャパン（日本女子代表）FW土方麻椰が完全移籍加入することを発表した。土方は2004年4月13日生まれの現在21歳。新座片山FC少年団を経て日テレ・メニーナ（現：日テレ・東京ヴェルディメニーナ）に入団し、2022年に正式にトップチームの一員となった。WEリーグでは通算49試合出場14ゴールという成績を残し、昨シーズンは優勝に貢献。世代別の日本代表でも