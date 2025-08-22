日本サッカー協会（JFA）は22日、なでしこジャパン（日本女子代表）が10月にイタリア女子代表、ノルウェー女子代表と対戦することを発表した。イタリア戦は現地時間10月24日に同国で開催予定で、会場やキックオフ時間は調整中。ノルウェー戦は4日後の28日にスペインのラ・ネリアで行われ、キックオフ時間については調整中となっている。2試合ともに現時点でテレビ放送については未定だ。FIFAランキングはなでしこジャパンの8