斎藤元彦兵庫県知事を「殺す」などと脅す文言を県ホームページ（HP）に投稿したとして、神戸区検は22日、脅迫罪で長崎県壱岐市、無職中上勉さん（66）を略式起訴し、神戸簡裁は同日略式命令を出した。神戸地検が明らかにした。起訴状によると5〜7月、県HPに設けられた「さわやか提案箱」の入力フォームに「貴様の定例記者会見の答弁、態度は何か」「必ず殺すぞ」などのメッセージを入力・送信して脅迫したとしている。投稿は