東京消防庁は22日、千葉県内の駅で女性のスカート内を盗撮したとして、金町消防署の男性消防司令補（43）を停職3カ月の懲戒処分とした。同庁によると、事実を認めており、同日付で依願退職した。7月に性的姿態撮影処罰法違反の疑いで千葉県警に現行犯逮捕されていた。他に部下や上司に「うそつき」「言い方には気を付けろ」などと不適切な言動を繰り返したとして、品川消防署の男性消防司令補（52）も停職4カ月の懲戒処分とし