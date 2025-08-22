荒尾高校出身で、ラグビー東京サントリーサンゴリアスの副キャプテン流大選手らが22日、県庁を訪問しました。 流選手たちは23日、県立大学の体育館で開かれる小学生から中学生を対象にしたラグビー体験教室で直接指導を行います。 ■流大選手「子ども達にもラグビーの楽しさや、友達と一緒にスポーツを通して楽しむきっかけを作れたら。僕たち自身も楽しみたい」来年4月18日には熊本地震から1