パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（25＝立飛ホールディングス）が22日までに自身のインスタグラムを更新。韓国旅行のオフショットを公開した。自身のインスタグラムで「充電中です…」と題して投稿。「あっという間の韓国旅行」と韓国旅行のオフショットを公開した。ネットでは「キレイ！」「充電大事」「モデル並みに綺麗」「オシャレ可愛過ぎる」「いつ見ても可愛い」などの声が上がった。