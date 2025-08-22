◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神（22日、神宮球場）ヤクルトの先発・高梨裕稔投手が「1-1」の同点で迎えた6回、1アウト満塁のピンチを招くも好守備にも助けられ、無失点でしのぎました。この日、ヤクルトは4回に村上宗隆選手の第9号ソロで先制。しかし直後にその村上選手のエラーが絡み同点に追いつかれます。そんな中、同点で迎えた6回表、高梨投手は先頭を打ち取るも、森下翔太選手にヒットを浴びます。さらに佐藤輝明選手に