福島、山形両県で5人への自殺ほう助などの罪で起訴された男（36）を巡り、栃木県警が県内少女への未成年者誘拐の疑いで書類送検した事件で、少女が捜査継続を望まなかったことが22日、捜査関係者への取材で分かった。