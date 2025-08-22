北海道警赤歌署は22日、空知総合振興局管内在住の70代女性が、警察官を名乗る男らに約3千万円をだまし取られたと明らかにした。特殊詐欺事件として調べている。署によると、女性は7月21日、電話で「あなたの口座が詐欺の資金洗浄に使われている」「調査のために預金を送ってほしい」などと言われ、今月7日までの間、約1300万円を振り込んだほか、自宅を訪れた男に現金約1700万円を手渡した。