愛知・豊橋市の路上で目撃されたのは言い争いを続けていた2人の男性。ヘルメットをかぶったライダーと車のドライバーがただならぬ様子。一体何が。目撃者：“路上の伝説”で有名な豊橋。ストリートファイトが始まったなと。次の瞬間、ライダーがドライバーの胸を突き飛ばし殴り合いのケンカに発展したのです。その後、ドライバーがライダーに馬乗りになり体を押さえつけたところで、見かねた通行人が仲裁に入り騒動は収まったかと