湖北省は20日、「第14次五カ年計画（2021−25年）の成果を総括し、第15次五カ年計画（2026-30年）の展望を描く」シリーズ記者会見の「科学技術イノベーション編」を開催した。湖北省科学技術庁の馮艶飛（フォン・イエンフェイ）庁長は会見で、「第14次五カ年計画期間中、湖北省の科学技術イノベーションは顕著な成果を挙げ、地域総合科学技術イノベーション水準指数が2020年比で6．98ポイント上昇し、全国上位、中部地域で1位とな