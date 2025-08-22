「親がどんな保険に入っているか、実はよく知らない……」「そのうち確認しなきゃ」と思っていた矢先に、認知症の診断を受けたり、突然亡くなってしまったり。そんな不測の事態に、家族が慌ててしまうケースは少なくありません。いざというときに困らないためにも、ぜひ知っておきたいのが「生命保険契約照会制度」です。この制度を利用すれば、家族がどの生命保険に入っていたのかを確認できます。今回は、生命保険契約照会制度の