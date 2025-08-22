兵庫・神戸市のマンションで20日夜、住人の女性が男に刃物で刺され殺害された事件。現在も男は逃走中ということですが、犯人像について、フジテレビ・平松秀敏解説副委員長とともに見ていきます。青井実キャスター：犯人とみられる男は、被害者の後ろを歩き、あとをつけてオートロックをすり抜け、エレベーター内で“羽交い締め”にしていたということですが、被害者と顔見知りだったのか、それとも通り魔的なのか、その辺りはどう