1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖYAWARA¡ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó¤¬¡¢7·î17Æü¤ËµÞÀ­¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á54ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à¤¬22Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ç¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢92Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤ÇÇß¼ãÉô²°¤ÎÇß½½¾¡¡¢Æ±Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¡Ê¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï½©ÅÄ»³¤Î¤·¤³Ì¾¤ò»ý¤ÄÎÏ»ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖDAKARA¡×¤ÎCM¤Ç¤Ï