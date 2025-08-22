◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）勝てば優勝マジック「27」が今季初めて点灯するソフトバンクが2点差を逆転された。先発の松本晴は3回2死までパーフェクトに抑えてきたが、9番水野達稀の一塁内野安打から3連打で1点を返されると、さらに四球で満塁として、レイエスに逆転の2点適時打を中前に運ばれた。2回に中村晃、今宮健太にソロ本塁打が飛び出して2点を先制したソフトバンクだったが、一気