「ホロライブ」所属のVTuber・尾丸ポルカさんが、21日に自身の人気企画「ポルカの伝説」で牛丼チェーン店「松屋」の人気メニューを初実食。その味に驚きの声を上げた。【動画】「松屋」の人気メニューに舌鼓を打つポルカさん「ポルカの伝説」は、ポルカさんが毎回さまざまな企画に体当たりで挑戦する番組。今回はご褒美回ということで、「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ（以下、うまトマ）」をただ食べるだけの企画