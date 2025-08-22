INORANが9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』から、リード曲「Determine」を8月27日に先行配信することが決定した。アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』は、ソロワーク10周年の年に発表され、現在も多くのファンから長く愛され続けている2007年発表の4thアルバム『ニライカナイ』をリレコーディングした作品。今回先行配信される「Determine」は、18年前に発表されたオリジナルバージョンの面影