女優南野巴那（24）が22日、東京・日生劇場で、「日生劇場ファミリーフェスティヴァル2025 NHKみんなのうたミュージカル『リトル・ゾンビガール』〜ノノとショウと秘密の森〜」公開舞台稽古に出席した。同作は、ゾンビの少女と人間の少年の絆が、分断された世界をつなぐ物語。NHK「みんなのうた」から選ばれた、世代を超えて愛される名曲の数々とともに届けるオリジナル・ミュージカルとなっている。南野は、心優しくてうまく勇気