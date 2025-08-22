タレント・SHELLY（41）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新。モデル・冨永愛（43）がゲスト出演し、絶対に付き合えない男性のタイプについて語る場面があった。同じラジオ局で番組を持っていた縁から交流をスタートさせ、20年来の付き合いだという2人。今回は「恋バナ&親バナ」をテーマに、ざっくばらんにトークした。そこで「“この人は無理!”と思う人」の話題になると、冨永は「怒ったときの怒り方」と答える。