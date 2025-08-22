俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が公開した写真が反響を呼んでいる。２２日にインスタグラムで「ＯｕｔｆｉｔｏｆｔｈｅｄａｙＢａｇｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」とつづり、写真を複数枚アップ。シャツとパンツ姿の全身黒のコーディネートや、上半身のみ写したアップの写真を披露した。この投稿にはたくさんのフォロワーから「いいね！」が集まっている