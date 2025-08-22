スノーボード・アルペン女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が22日、浜松市内で新シーズンに向けた記者会見に臨んだ。今月末に渡欧して雪上練習を開始し、11月下旬のW杯で実戦を重ねながら、来年2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを目指す。国内では体幹強化などでベースを固めており「昨年のこの時期よりフィジカルは強くなっていると思います」と確かな手応え。五輪を意識し過ぎずに、目の前の一つ一つの大会に全