５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」が、２４日にデビュー２０周年を迎える。９日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとで行われた全国ツアーの千秋楽を取材し、５人に現在の心境を聞いた。開演前の控室に顔を出すと真っ先に対応してくれたのは、会社員とミュージシャンの二刀流で奮闘するドラムのＴＡＳＳＨＩだ。「ファンの方から『２０年前は小学生でした。復活して、ライブに行けるようになって、うれしいです』と言わ