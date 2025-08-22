女優・田鍋梨々花が２２日、都内で行われた映画「隣のステラ」（松本花奈監督）初日舞台あいさつにダブル主演の福本莉子、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・八木勇征らと出席した。普通の女子高生・千明（福本）と、芸能人として人気を集める幼なじみ・昴（八木）との恋愛を描いた物語。千明の親友・はるなを演じた田鍋は、超ミニ丈衣装から美脚をのぞかせ登壇。「公開初日に皆さんとお会いできてとってもうれしいです」と声を弾ませた。