俳優の千葉雄大（36）が22日、WEBラジオ「千葉雄大のラジオプレイ」（隔週金曜日配信）に出演。次回で最終回を迎える同番組について、心境を語った。千葉は前回の放送で、「『千葉ラジ』があと2回で終了します」と発表。通算100回目の配信をもって終了する予定と説明し、「終わりますって言ったんですけど、正式に言うと無期限活動休止みたいな感じにしたいと思います」と明かしていた。番組は2021年6月にスタート。この日の