女優の福本莉子とＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの八木勇征が２２日、都内で行われたダブル主演を務めた映画「隣のステラ」（松本花奈監督）の初日舞台あいさつに出席した。普通の女子高生（福本）と、芸能人として人気を集める幼なじみ（八木）との恋愛を描いた物語。福本は、かれんなノースリーブのロングドレス姿で会場を魅了し「ようやく皆さんにみていただけて、とってもうれしいです」と笑顔。八木も、本作初日を迎え「すごくう