気象台は、午後7時44分に、洪水警報を熊本市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を熊本市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・熊本市に発表 22日19:44時点熊本地方では、22日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水22日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】22日夜のはじめ頃