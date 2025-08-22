◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が２試合ぶりの一発を放った。０―０の４回１死。高橋のツーシームを強振。左中間席に運ぶ９号先制ソロをマークし「逆らわずにしっかりと打つことができました」とうなずいた。一方で守備では５回１死から熊谷のゴロをまさかの“トンネル”。同点に追いつかれる痛恨の失策に先発の高梨に「すいません」と頭を下げていた。